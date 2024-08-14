Suriye harekat alanında rahatsızlanan asker şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye harekat alanında rahatsızlanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye harekat alanında görev yaparken rahatsızlanan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yaşar Güler, taziye mesajında Karakoç'a Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve millete başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

14.08.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye harekat alanında rahatsızlanan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un şehit düştüğünü bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajına yer verildi.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"29 Temmuz 2024 tarihinde Suriye harekat alanında yaptığı görev dolayısıyla rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Hüseyin Karakoç, Yaşar Güler, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye harekat alanında rahatsızlanan asker şehit oldu - Son Dakika


16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
09:58 Mourinho, ’’Şampiyonlar Ligi’ni asla kazanamazdık’’ dedi, taraftarlar çılgına döndü Mourinho, ''Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık'' dedi, taraftarlar çılgına döndü
09:51 Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları yine değişiyor Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
09:41 Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
08:40 Gazetecinin sorusu Mourinho’yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun Gazetecinin sorusu Mourinho'yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?
08:21 AK Parti MYK’da anket gerginliği Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı AK Parti MYK'da anket gerginliği! Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 18:21:29. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye harekat alanında rahatsızlanan asker şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement