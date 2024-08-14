Suriye harekat alanında rahatsızlanan asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye harekat alanında rahatsızlanan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un şehit düştüğünü bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajına yer verildi.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"29 Temmuz 2024 tarihinde Suriye harekat alanında yaptığı görev dolayısıyla rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."