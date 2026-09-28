Suriye İç Güvenlik Güçleri, Hava İstihbarat Şubesi'nde görevli es-Seccen'i yakaladı

Suriye İç Güvenlik Güçleri, devrik rejim döneminde Hava İstihbarat Şubesi'nde görev yapan Hasan Halef es-Seccen'in yakalandığını duyurdu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İç Güvenlik Güçleri, es-Seccen'in Suriye devrimi yıllarında sivillere işkence yapmak ve öldürmekle suçlandığı belirtildi.

Haberde, es-Seccen'in yakalanmasına ilişkin operasyonun detaylarına yer verilmedi.