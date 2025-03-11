Suriye İçin Demokratik Anlaşma Vurgusu - Son Dakika
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Suriye İçin Demokratik Anlaşma Vurgusu

Tülay Hatimoğulları, Suriye'de eşit yurttaşlık ve özgür yaşam için önemli bir anlaşmaya dikkat çekti.

11.03.2025 17:16
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmanın oldukça önemli olduğunu belirterek, "Suriye'de yaşayan bütün farklı halkların ve inançların eşit yurttaşlık hakkı temelinde haklarını alabildiği, eşit ve özgür yaşayabildiği bir demokratik Suriye tarifi sunmaktadır." dedi.

Hatimoğulları, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) tarafından Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen, "Özgürlük İçin Demokratik Toplum Nevrozu" bildirisinin okunduğu toplantıda konuştu.

Yapılanın, bir barış çağrısı olduğunu dile getiren Hatimoğulları, "Öcalan'ın çağrısı, eşit bir biçimde, her halkın, her inancın, her mezhebin sadece Türkiye'de değil bütün Orta Doğu coğrafyasında kendi inancıyla, mezhebiyle, diliyle yaşam tarzıyla ortak bir yaşamın inşa edilmesinin çağrısıdır." ifadesini kullandı.

Bunun "kimliklere saygının, kendini özgürce ifade etmenin, demokratik anlamda örgütlenmenin, hak ve eşitlik temelli bir mücadelenin, sosyoekonomik ve siyasal yapılanmanın çağrısı" olduğunu aktaran Hatimoğulları, sürecin demokratik siyasetteki bütün kesimlerce sahiplenildiğini kaydetti.

Tülay Hatimoğulları, bu sürecin yasal, hukuki ve demokratik zeminde ilerleyebilmesinin koşullarının oluşması gerektiğini, bu anlamıyla devlete ve iktidara çok önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Yasal ve hukuki zeminin örülmesi ile demokratik zemin kanallarının açılması adına atılacak adımları hep birlikte beklediklerini anlatan Hatimoğulları, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmaya ilişkin şunları aktardı:

"Bu anlaşma oldukça önemli bir anlaşmadır. Suriye'de yaşayan bütün farklı halkların ve inançların eşit yurttaşlık hakkı temelinde haklarını alabildiği, eşit ve özgür yaşayabildiği bir demokratik Suriye tarifi sunmaktadır. 'Demokratik Suriye' tarifi sunarken aynı zamanda bu sürecin devam edeceği vurgusunu yaparak önümüzdeki süreçte bir demokratik anayasa inşasının koşullarının oluşmasıyla ilgili de vurguları önemlidir. Burada ne olursa olsun Alevilere ve Hristiyanlara yönelik baskıların ve katliamların bir an önce durmasına sebebiyet verecek, buna önayak olacak bir anlaşma olmasını umut ediyoruz."

Hatimoğulları, Suriye'nin Lazkiye ilinde yaşanan olaylara ilk andan itibaren tepkilerini ortaya koyduklarını belirterek, "Alevi canlarımızın hiçbir şekilde baskı görmemesi, katledilmemesi için bütün yetkilileri, bütün ilgilileri göreve davet ettik." diye konuştu.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşundan temsilcinin katıldığı toplantıda, "Özgürlük İçin Demokratik Toplum Nevrozu" başlıklı bildiri okundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, DEM Parti, Politika, Güncel, Suriye, Yaşam, Son Dakika

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