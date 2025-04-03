Suriye, İsrail Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
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Suriye, İsrail Saldırılarını Kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in hava saldırılarını şiddetle kınayarak BM'den acil önlem talep etti.

03.04.2025 03:16
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Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını "şiddetle" kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Suriye'de kısa sürede 5 ayrı noktaya hava saldırıları düzenlediğini ve bunun Hama Havalimanı'nın neredeyse tamamen tahrip olmasına, onlarca sivil ve askeri personelin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarının "şiddetle" kınandığı açıklamada, Birleşmiş Milletlerden, Tel Aviv yönetiminin ihlallerinin tekrarlanmasını engellemek için acil önlemler alması istendi.

İsrail uçakları, dün akşam saatlerinde Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam'daki bir askeri altyapıya hava saldırıları, Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları düzenlemişti.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajı vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye, İsrail Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

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