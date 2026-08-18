Suriye Kürtçe Öğretmeni Alımı Başladı

Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, Kürtçe dersi öğretmeni istihdam etmek üzere başvuruları kabul edeceğini duyurdu.

Bakanlığın İdari Kalkınma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kürtçe dersi öğretmenlerinin istihdam edilmesi amacıyla başvuru sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bakanlık kadrosunda bulunan veya kadro dışında yer alan ve görev tanımında belirtilen şart ve nitelikleri taşıyan adayların başvurabileceği ifade edildi.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylardan, gerekli bilgileri bakanlığın belirlediği elektronik başvuru formuna girmeleri istendi.