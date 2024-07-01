Suriye Milli Ordusu, bölge halkını fitne sahiplerinin peşinden gitmemeye çağırdı - Son Dakika
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Suriye Milli Ordusu, bölge halkını fitne sahiplerinin peşinden gitmemeye çağırdı

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylar nedeniyle Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Hamza ve Süleyman Şah tümenlerinin oluşturduğu Müşterek Kuvvetler, bölge halkını fitne sahiplerinin peşinden gitmemeye çağırdı. Müşterek Kuvvetler, özgürleştirilmiş bölgelerde meydana gelen olayları endişeyle takip ettiklerini belirterek, devrimci kurumlara yönelik saldırıları kabul edilemez bulduklarını ve bu eylemlerin Türkiye'deki Suriyelilere karşı kışkırtma yapan kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Açıklamada, Suriye halkını korumak için fitne sahiplerinin peşinden gitmemeleri ve fikir beyan etme hakkını barışçıl yollarla kullanmaları çağrısı yapıldı.

01.07.2024 21:29
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Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Hamza ve Süleyman Şah tümenlerinin oluşturduğu Müşterek Kuvvetler, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylar çerçevesinde bölge halkını "fitne sahiplerinin peşinden gitmemeye" çağırdı.

Müşterek Kuvvetlerden yapılan açıklamada, "Bu sabah itibarıyla özgürleştirilmiş bölgelerde meydana gelen olayları Müşterek Kuvvetler Komutanlığı olarak endişeyle takip ediyoruz." denildi.

Açıklamada, "İfade ve gösteri özgürlüğünü destekliyoruz ancak bugün bazı yerlerde devrimci kurumlara yönelik saldırılar kesinlikle kabul edilemez çünkü bu, bölgenin çıkarlarına hizmet etmez. Kesinlikle bu eylemlerin arkasında Türkiye'deki Suriyelilere karşı kışkırtma yapan ve bu olayları nefret söylemi yaymak için kullanan kişiler bulunmaktadır. Bu, Türkiye'deki milyonlarca Suriyeliye zarar vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Suriye halkını korumak için bazı tarafların şartları kötüye kullanmasını engellemek adına çalışıldığının altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm özgürleştirilmiş bölge halkını, kurumlarımızı bozmak isteyen fitne sahiplerinin peşinden gitmemeye çağırıyoruz. Fikir beyan etme ve gösteri yapma hakkınızı, yıkım olmadan, barışçıl yollarla kullanmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu, bölge halkını fitne sahiplerinin peşinden gitmemeye çağırdı - Son Dakika

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