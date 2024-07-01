Suriye Milli Ordusu, bölge halkını fitne sahiplerinin peşinden gitmemeye çağırdı

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Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Hamza ve Süleyman Şah tümenlerinin oluşturduğu Müşterek Kuvvetler, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylar çerçevesinde bölge halkını "fitne sahiplerinin peşinden gitmemeye" çağırdı.

Müşterek Kuvvetlerden yapılan açıklamada, "Bu sabah itibarıyla özgürleştirilmiş bölgelerde meydana gelen olayları Müşterek Kuvvetler Komutanlığı olarak endişeyle takip ediyoruz." denildi.

Açıklamada, "İfade ve gösteri özgürlüğünü destekliyoruz ancak bugün bazı yerlerde devrimci kurumlara yönelik saldırılar kesinlikle kabul edilemez çünkü bu, bölgenin çıkarlarına hizmet etmez. Kesinlikle bu eylemlerin arkasında Türkiye'deki Suriyelilere karşı kışkırtma yapan ve bu olayları nefret söylemi yaymak için kullanan kişiler bulunmaktadır. Bu, Türkiye'deki milyonlarca Suriyeliye zarar vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Suriye halkını korumak için bazı tarafların şartları kötüye kullanmasını engellemek adına çalışıldığının altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm özgürleştirilmiş bölge halkını, kurumlarımızı bozmak isteyen fitne sahiplerinin peşinden gitmemeye çağırıyoruz. Fikir beyan etme ve gösteri yapma hakkınızı, yıkım olmadan, barışçıl yollarla kullanmaya davet ediyoruz."