Suriye'nin Deyrizor ilinde çatışmalar yaşandı

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TEL Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, rejim güçleri ile PKK/ YPG'li teröristlerin temas hattı olan Fırat Nehri yakınlarında çatışmalar oldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyrizor'un güneydoğusunda Şuheyl ile Bukrus beldeleri ekseninde, Esed rejimi ordusu ve İran destekli grupların oluşturduğu rejim güçleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında gece boyu çatışmalar yaşandı.

Aynı zamanda Fırat Nehri'nin batısında konuşlu rejim güçleri, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Kişkiyye, Ebu Hamam, Sabha ve Dhele beldelerinde karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Buna karşılık terör örgütü PKK/YPG, rejim güçlerinin varlık gösterdiği Muhasan ilçesine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

Çatışma ve bombardımanın yaşandığı hattaki onlarca aile yerinden edildi.

Diğer yandan PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG, Şuheyl ve Busayra ilçelerinde kısa süreli çatıştı.

Gece boyu süren çatışma ve bombardıman sonucunda aralarında çocukların olduğu 5 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Fırat Nehri'nin batısında konuşlu rejim ordusu ve saflarında yer alan İran destekli gruplar ile Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden PKK/YPG'li teröristler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.