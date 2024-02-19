Suriye\'de PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasında çatışmalar yaşandı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/ YPG ile baskısı altına almaya çalıştığı Arap aşiretleri arasında birden fazla noktada çatışmalar yaşandı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Arap aşiretleri, Deyrizor'un doğusunda Ebu Hardup ile Ebu Hamam köylerinde ABD'nin desteğini alan PKK/YPG'li teröristlerin sözde yol kontrol noktalarına ve karargahlarına baskın düzenledi.
Gece yarısından sonra doğu kırsalında yer alan iki beldede Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında çıkan ve ağır silahların kullanıldığı çatışmada örgüt saflarında ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi.
Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalar
Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altında kalan Arap aşiretleri, 27 Ağustos- 25 Eylül'de örgüte karşı iki kez operasyon yapmıştı.
Operasyonlar sonucu Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesinde 30'dan fazla köy terörden arındırılmıştı. Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.
Akidat aşireti lideri İbrahim Hafıl'ın, 11 Ekim 2023'te sosyal medya hesabında terör örgütüne karşı ayaklanmaya hazır oldukları mesajını vermesinin ardından kısa süreliğine çatışmalar yaşanmıştı. Çatışmaların yaşandığı Direnç, Garanic, Ebu Nteyl, el-Sur, Havayic, Şuheyl ve El Casimi köylerinde terör örgütüne ait araçlar ve sözde karargahlar ağır silahlarla hedef alınmıştı.
Deyrizor'daki PKK/YPG işgali
Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.
Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.
Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satan örgüt, sağladığı geliri kendi faaliyetleri için kullanıyor, bölge halkını ise yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum bırakıyor.
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