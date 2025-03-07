Suriye'nin İİT Üyeliği Yeniden Aktif

Türkiye'nin girişimiyle Suriye'nin 13 yıldır askıda olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeliği tekrar aktif hale geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası platformlarda hak ettiği yeri tekrar alması için gösterdiği çaba çerçevesinde Şam'ın İİT üyeliğine dönüşünün de yolu açıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı, Cidde'de düzenlenen İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın gündemine, Türkiye'nin girişimiyle, Suriye'nin İİT üyeliğinin canlandırılması konusu eklendi.

Toplantıda, Türkiye'nin de katkı sunduğu karar tasarısı kabul edilerek Suriye'nin yaklaşık 13 yıldır askıda olan İİT üyeliği canlandırılmış oldu.

Kararın kabulünün ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de toplantıya davet edildi ve Suriye'yi temsilen ülke masasındaki yerini aldı.

24 Haziran 2012'de Cidde'de düzenlenen bakanlar seviyesindeki İİT Olağanüstü İcra Komitesi'nde Suriye'deki durum da ele alınmış ve Beşşar Esed rejiminin kendi halkına yönelik şiddetinin hız kazandığı o dönemde Suriye'nin İİT üyeliğinin askıya alınmasına yönelik bir tavsiye kararı çıkmıştı. Akabinde 14-15 Ağustos 2012'de Mekke'de düzenlenen 4. Olağanüstü İİT Zirvesi'nde, Suriye'nin İİT üyeliği askıya alınmıştı.