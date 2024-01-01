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Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında silahlar ve havai fişekler kullanıldı - Son Dakika
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Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında silahlar ve havai fişekler kullanıldı

Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında uzun namlulu silahlar ve havai fişekler kullanıldı. Mardin'in Nusaybin ilçesine de sınır olan kentte binlerce mermi ve hava fişeğin geceyi aydınlattığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Suriye\'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında silahlar ve havai fişekler kullanıldı
01.01.2024 - 04:15,
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MARDİN'in Nusaybin ilçesine sınır olan Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında kullanılan uzun namlulu silahlar ve hava fişekler geceyi aydınlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında uzun namlulu silahlar ve havai fişekler kullanıldı. Mardin'in Nusaybin ilçesine de sınır olan kentte binlerce mermi ve hava fişeğin geceyi aydınlattığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında silahlar ve havai fişekler kullanıldı - Son Dakika
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