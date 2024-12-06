Suriye Ordusu Deyrizor'da Konuşlanmaya Devam Ediyor

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(ANKARA) - Suriye devlet medyası, Deyrizor kentinde yaşananlara ilişkin, "Deyrizor askeri havaalanı, Fırat'ın doğusundaki yedi köy ve El Bukemal kentindeki bölgelerin herhangi bir gruba teslim edilmediğini" belirterek, "Suriye ordusu, Deyrizor ve kırsalının tamamında, Fırat'ın doğusunda ve batısında ve yedi köyde konuşlanmaya devam etmektedir ve hiçbir noktadan geri çekilme olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Suriye devlet medyası tarafından yapılan haberlerde, Deyrizor askeri havaalanının, Fırat'ın doğusundaki yedi köyün ve El Bukemal kentindeki bölgelerin, bildirilenin aksine herhangi bir gruba teslim edilmediği bildirildi. Haberde, "Suriye ordusu, Deyrizor ve kırsalının tamamında, Fırat'ın doğusunda ve batısında ve yedi köyde konuşlanmaya devam etmektedir ve hiçbir noktadan geri çekilme olmamıştır" ifadeleri kullanıldı. Suriye devlet medyası, "Suriye devleti ile SDG arasında terör örgütlerine karşı mücadele için ortak savunma anlaşması imzalanmış ve bu anlaşma aktif hale getirilmiştir. Deyrizor iyi ve işleri yolunda" ifadeleri de kaydetti.