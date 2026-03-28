Suriye Ordusu'na İHA Saldırısı

Suriye ordusu, Irak-Ürdün-Suriye sınırlarının kesiştiği Tenef Askeri Üssü'ne çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini belirtti.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariyye"nin Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığına dayandırdığı haberde saldırıya dair bilgi verildi.

Haberde, ülkenin güneyindeki Tenef Üssü'ne İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İHA'ların Irak topraklarından fırlatıldığı aktarılan haberde, ordu birliklerinin saldırıya zamanında müdahale ederek İHA'ları etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Suriye yönetimi, ABD'nin yaklaşık 10 yıl konuşlandıktan sonra çekildiği, Irak ve Ürdün sınırıyla kesişen stratejik Tenef Üssü'nü 12 şubat 2026'da teslim almıştı.