Suriye Ordusu Türkiye'de Tatbikata Katıldı

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Suriye ordusunun rejimin devrilmesinden bu yana ilk kez Suriye dışında bir tatbikata katıldığını bildirdi. Üst düzey Suriyeli komutanların EFES 2026 tatbikatı kapsamında Türkiye'ye gittiği ve kritik eğitimler aldığı belirtildi. Tatbikatın, deniz, hava ve kara arasında kapsamlı silah entegrasyonuna vurgu yaptığı ve TCG ANADOLU'dan koordine edildiği ifade edildi.

Jeopolitik uzmanı Dr. Anat Hochberg-Marom'a göre Türkiye, Orta Doğu'da baskın bir bölgesel güç haline geldi. Ankara'nın Suriye'yi jeopolitik odak noktası olarak gördüğü, enerji merkezi ve İsrail karşısında bölgesel güç merkezi olarak konumlandırmak istediği aktarıldı. Suriye'nin Basra Körfezi ile Avrupa arasında verimli bir kara yolu sunduğu, Türkiye'nin ABD ile ortaklığının güçlenmesiyle küresel enerji piyasalarında stratejik ortak konumuna yükseldiği vurgulandı.

Gazetenin askeri muhabiri Avi Aşkenazi, İsrail'in Şara yönetimini tehdit olarak gördüğünü, Türkiye'nin yardımıyla kurulan ordunun uzun vadede İsrail'e yöneltilebileceğini söyledi. Bir askeri kaynak ise Suriye'nin güçlenmesinin ardından Lübnan'a yönelebileceği endişesini dile getirdi.