Suriye, Rusya ve İran'dan Olumlu Mesajlar Aldı

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(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanı Esaad el-Şeybani, "Suriye'nin Rusya ve İran'dan olumlu diplomatik mesajlar aldığını" açıkladı. Hem Tahran hem de Moskova, devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın başlıca müttefikleriydi.

Suriye'nin, 8 Aralık 2024'te Devlet Başkanı Beşar Esad ve yönetiminin muhalifler tarafından devrilmesi sonucunda Esad'ın yakın müttefikleri olan Rusya ve İran'la olan ilişkilerinin akıbetinin nasıl seyredeceği merak konusu olmuştu. İran ve Rusya, yeni Suriye yönetimiyle olan ilişkilerini ilerletmek istediklerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Rusya ve Suriye arasında bir karşılıklı isteklerini belirttikleri görüşmelerin gerçekleştiği; Rusya'nın Suriye'de bulunan askeri üslerinin kalmasını talep ettiği, Suriye'nin ise karşılığında eski Devlet Başkanı Esad'ın iadesini istediği ifade edilmişti.

"Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye ile ilişkilerini sürdürmek istediğini ancak muhalif grupların İsrail'e yönelik yaklaşımının önemli olacağını" belirten İran, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı" çağrısında bulunmuş ve "Suriye halkının kendi kaderine karar vermesi gerektiğini" belirtmişti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad el-Şeybani, bugün "Suriye'nin, Rusya ve İran'dan olumlu diplomatik mesajlar aldığını" açıkladı. Buna göre, bu gelişme "Suriye'nin uluslararası ilişkilerinde önemli bir noktaya işaret ettiği ve ülkeler arasındaki bağların güçlenebileceği" şeklinde yorumlandı.