Suriye, Ürdün'ün Şam Büyükelçisini Dera saldırıları nedeniyle protesto için çağırdı - Son Dakika
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Suriye, Ürdün'ün Şam Büyükelçisini Dera saldırıları nedeniyle protesto için çağırdı

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Şam Büyükelçisini 26 Ekim'de Dera'da sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırıları nedeniyle protesto notası vermek üzere çağırdı. Kadın ve çocukların da bulunduğu 7 sivilin öldüğü ve saldırıların Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiği vurgulandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Şam Büyükelçisi Süfyan el-Kudat'ı ülkesinin Suriye'nin Dera ilindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

Suriye haber ajansı SANA'nın Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi'ne dayandırdığı habere göre, Ürdünlü Büyükelçi Kudat, ülkesinin 26 Ekim'de Dera'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan hava saldırıları nedeniyle bakanlığa çağrıldı.

Ürdünlü büyükelçiye verilen protesto notasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 sivilin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açan saldırıların Suriye'nin egemenliğini açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Ürdün'de 23 Ekim'de Kerek vilayetinin güneyindeki Hamud Kilisesi'ndeki cenazeye katılanları hedef alan silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, kilise saldırısına misilleme olarak 26 Ekim'de Suriye'nin güneyindeki "terör örgütü DEAŞ" hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediğini açıklamıştı.

Suriye, Ürdün ordusunun Dera kırsalında çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 7 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuş, saldırıların ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini bildirmişti.

Ürdün ise saldırılarında terör örgütü DEAŞ'a ait mevzilerin hedef alındığını ve 20 örgüt unsurunun öldürüldüğünü savunarak, sivil can kayıplarından üzüntü duyulduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA
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