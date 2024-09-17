Suriye Uyruklu Adamın Dürüstlüğü - Son Dakika
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Suriye Uyruklu Adamın Dürüstlüğü

Aydın'da bir Suriyeli, çöpte bulduğu 500 bin lirayı sahibine ulaştırdı. Dürüst davranışı takdir topladı.

17.09.2024 13:46
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Aydın'ın Efeler ilçesinde çöplerden atık kağıt toplayan Suriye uyruklu kişi, bulduğu 500 bin lirayı sahibine ulaştırdı.

Zafer Mahallesi'nde yaşayan ve atık toplayarak geçimini sağlayan İdris Elsahan (30), Girne Mahallesi'ndeki çöplerden kağıt topladıktan sonra eve döndü.

Evinin önünde kağıtları ayrıştıran Elsahan, bir poşet içerisinde para buldu.

Elsahan, komşusu Ahmet Çelebi'den paraların polise ulaştırılması konusunda destek istedi.

Çelebi ve Elsahan, Efeler Polis Merkezine gelip paraları polise teslim etti.

Polis, 15 Eylül'de 500 bin lira kayıp para başvurusu yapan Dilaver Sarkın'a ulaştı.

Polis merkezine gelen Sarkın, Elsahan'a sarılıp gözyaşı döktü.

Çok mutlu olduğunu belirten Sarkın, "Suriyelileri her zaman kötülüyorlar ama görsünler. Yanlışlıkla çöpe atılan 500 bin lira... Kimsenin malına göz dikmedik. Çam fıstığı işi yapıyorduk. Bankadan almıştık, kayınpederim rahatsızdı, ziyaret etmiştik. Gelinler temizlik yaparken yanlışlıkla çöpe atıyorlar. Şükürler olsun para bulundu. 500 bin lira az bir rakam değil. Böyle insanlar da var. Bundan sonra kardeşimizdir. " ifadelerini kullandı.

Sarkın'ın bir miktar para verdiği Elsahan da Suriye'deki Fırat Üniversitesinde hukuk bölümünde okurken eğitimini yarıda keserek ailesiyle savaştan kaçtığını söyledi.

Deyrizor ilinden 2016 yılında kente geldiğini aktaran Elhasan, "Bu parayı buldum ama benim hakkım değildi, sahibine teslim ettim." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Efeler, Suriye, Yaşam, Son Dakika

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