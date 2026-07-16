Suriye ve Almanya'dan Hava Taşımacılığı Anlaşması - Son Dakika
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Suriye ve Almanya'dan Hava Taşımacılığı Anlaşması

Suriye ve Almanya\'dan Hava Taşımacılığı Anlaşması
16.07.2026 17:21
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Suriye ile Almanya arasında hava taşımacılığını genişleten anlaşma imzalandı, komite toplantısı yapıldı.

Suriye ile Almanya arasında hava taşımacılığı hizmetlerini genişletmek amacıyla anlaşma imzaladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Geza Andreas von Geyr ile başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin ardından Şeybani, iki ülke temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ilk Suriye-Almanya Ortak Komitesi toplantısına başkanlık etti.

Toplantıya iki ülke enerji, ekonomi, ulaştırma, maliye ve içişleri bakanlıkları yetkililerinin yanı sıra Merkez Bankası ile sivil havacılık yetkilileri katıldı.

Toplantıda Suriye ile Almanya arasında sivil havacılık alanında anlaşma imzalandı.

İmza töreninde Suriye tarafını Sivil Havacılık ve Hava Ulaştırma Genel Kurumu Başkan Yardımcısı Samih el-Arabi, Alman tarafını ise Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Von Geyr temsil etti.

Bu kapsamda iki ülke sivil havacılık otoriteleri arasında operasyonel prosedürlerin tamamlanması, hava yolu şirketlerinin belirlenmesi, hava ulaştırma hakları ve sefer sıklıklarının düzenlenmesi, operasyonel izin ve onayların verilmesi ile uçuşların başlaması için gerekli teknik ve güvenlik gerekliliklerinin yerine getirilmesi sürecinin başlatılacağı ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği İdaresi Müdürü Kuteyba Kadiş AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'daki Suriyeli mültecilerin ülkenin yeniden imarı ve toparlanma sürecine nasıl katkı sağlayabileceğinin, iki ülke arasında kurulan ortak komite toplantılarında ele alınacağını söyledi.

Kadiş, görüşmelerde Suriyelilerin ülkenin yeniden inşası ve ekonomik toparlanma sürecine nasıl katkı sunabileceğinin değerlendirileceğini belirterek, "Alman hükümetiyle zorla geri gönderme konusunda herhangi bir yaklaşımımız bulunmuyor. Dönüşlerin gönüllü, güvenli, sürdürülebilir ve onurlu olması konusunda mutabıkız." ifadelerini kullandı.

Suriye-Almanya Ortak Komitesi'nin iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerde yaşanan gelişmelerin bir sonucu olduğunu söyleyen Kadiş, Komitenin sanayi, sivil havacılık, ticaret, kalkınma ve yeniden imar gibi alanlarda teknik ve ekonomik konuları ele alacağını belirtti.

Almanya'nın Suriye'deki yeniden toparlanma ve kalkınma projelerine destek veren Avrupa ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Kadiş, Alman hükümetinin 2025 yılında insani ve kalkınma projeleri için 200 milyon avroyu aşan destek sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye ve Almanya'dan Hava Taşımacılığı Anlaşması - Son Dakika

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