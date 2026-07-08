Suriye ve Fransa Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı - Son Dakika
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Suriye ve Fransa Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

Suriye ve Fransa Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı
08.07.2026 14:35
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Macron, Suriye'ye ziyareti sırasında yatırım anlaşmaları imzaladı ve ekonomik işbirliğini genişletecek.

ŞAM, 8 Temmuz (Xinhua) -- Suriye ve Fransa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un salı günü ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ortak ekonomik komiteler kurarak çeşitli sektörleri kapsayan bir dizi mutabakat zaptı ile yatırım anlaşması imzaladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, anlaşmalar başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen bir iş forumunda açıklandı. Macron ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da katıldığı forumda, iki ülkeden hükümet yetkilileri ve iş dünyası temsilcileri, ekonomik işbirliğinin genişletilmesine ve Suriye'nin yeniden inşasına destek sağlanmasına yönelik imkanları ele aldı.

Fransız şirketlerini Suriye'nin yeniden inşasına katkı sunmaya davet eden Şara, limanlar, havacılık, enerji, su, sağlık, dijital altyapı ve imalat dahil birçok sektörde stratejik ortaklıklar kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Macron ise mevcut dönemin, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve yeniden yapılanma çalışmalarının hızlandırılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, Fransız şirketleri ve yatırımcıları sürece daha fazla katkı sağlamaya davet etti.

Macron ayrıca Körfez Arap ülkeleriyle ortaklık içinde yeniden yapılanma çalışmalarını koordine etmek amacıyla genişletilmiş ortak ekonomik komitelerin kurulduğunu da söyledi.

Suriye'nin bankacılık sektörünün iyileştirilmesine katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade eden Macron, ekonomik toparlanmayı kolaylaştırmak amacıyla uluslararası finans kuruluşlarıyla koordinasyonu destekleyeceklerini ifade etti.

Macron, 2009'dan bu yana bir Fransız cumhurbaşkanının Suriye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret kapsamında Şara ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Fransa, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye ve Fransa Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı - Son Dakika

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