Suriye ve İsrail Bakanları Paris'te Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye ve İsrail Bakanları Paris'te Görüştü

20.08.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şeybani ve Dermer, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve insani durum üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Suriye devlet kanalı El-İhbariyye'ye konuşan bir hükümet kaynağı, Dışişleri Bakanı Şeybani ile İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame'nin Paris'te İsrail Stratejik İşler Bakanı Dermer ile görüştüğünü açıkladı.

Kaynak, görüşmede tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılıklarını yinelediklerini ve ülkenin bölünmesini hedefleyen her türlü projeye karşı olduklarını vurguladıklarını belirterek, ayrıca Süveyda'nın Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu ve Dürzi vatandaşların ulusal dokunun asli bir unsuru olarak görüldüğünün ifade edildiğini aktardı.

Güney Suriye'deki insani durumun da ele alındığına işaret eden kaynak, Süveyda ve Bedevi halkına yönelik insani yardımların artırılması ve zorlayıcı yaşam koşullarının hafifletilmesi gerektiği konusunda tarafların mutabakata vardığını belirtti.

Kaynak, 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasının yeniden etkinleştirilmesi için net bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunun görüşmede dile getirildiğini, bu mekanizmanın İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerini durdurmayı ve bölgede daha istikrarlı bir ortam oluşturmayı amaçladığını kaydetti.

Son olarak kaynak, toplantının, güneydeki gerilimin azaltılması ve bölgenin açık bir çatışmaya sürüklenmesinin önlenmesi yönünde ortak çabaların sürdürüleceği taahhüdüyle sona erdiği bilgisini verdi.

Dün, Axios haber sitesinden Barak Ravid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Fransa'nın başkenti Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Ron Dermer, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Suriye, Güncel, Dünya, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye ve İsrail Bakanları Paris'te Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Hastanelerde yeni dönem “QR Kod Temizlik Uygulaması“ yaygınlaşıyor Hastanelerde yeni dönem! "QR Kod Temizlik Uygulaması" yaygınlaşıyor

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 10:41:24. #7.12#
SON DAKİKA: Suriye ve İsrail Bakanları Paris'te Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.