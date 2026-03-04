Suriye ve Libya Liderlerinden Telefon Görüşmesi

(ANKARA)- Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara ile Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ve askeri tırmanışın sonuçları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar görüşme sırasında bölgede yaşanan gelişmeleri ve askeri tırmanışın sonuçlarını ele aldı. Çatışmanın kapsamının genişlemesinin önlenmesi gerektiği vurgulandı; zira bunun bölgesel ve uluslararası güvenlik ile barışı tehdit eden ciddi sonuçları bulunmaktadır."

Açıklamada ayrıca iki tarafın Arap ülkeleri arasındaki koordinasyon ve istişarenin önemine dikkat çektiği belirtilerek, şu değerlendirme paylaşıldı:

"Taraflar ayrıca istişare ve koordinasyonun önemini ve Arap dayanışmasının güçlendirilmesini vurgulayarak bunun istikrarı artıracağını ve Arap ülkelerinin çıkarlarını koruyacağını ifade etti."