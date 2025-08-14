Suriye ve Lübnan'dan Ticaret Anlaşması

ŞAM, 14 Ağustos (Xinhua) -- Suriye ve Lübnan, iki ülke arasındaki ticareti canlandırmak amacıyla ortak sınırlarında mal ve yolcu hareketini kolaylaştıracak önlemler üzerinde mutabakata vardı.

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) çarşamba günü bildirdiğine göre, Lübnan-Suriye Kara Ulaşımı Ortak Teknik Komitesi temsilcileri, kara sınırını geçen araç ve kamyonlara uygulanan gümrük vergilerini düşürmeyi ve kamyonlarla toplu taşıma araçlarının giriş-çıkış ücretlerinden muaf tutulma olasılığını değerlendirmeyi kabul etti.

Komite ayrıca, sınır ötesi yolcu ve yük taşımacılığını düzenleyen ve teşvik eden 1993 tarihli anlaşmanın uygulanmasının gerekliliğini vurguladı.

Kararlar, sınır trafiğinin düzenlenmesine ilişkin Şam'da çarşamba günü sona eren iki günlük toplantının ardından duyuruldu. Toplantının, yük ve yolcu taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla engelleri kaldırmak, ticari ilişkileri güçlendirmek ve bölgesel ile ticari gelişmelere uyum sağlamak yönündeki çabaların bir parçası olduğu kaydedildi.