Suriye ve Suudi Arabistan'dan Önemli Telefon Görüşmesi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Şeybani ile bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme yolları ele alındı.
