Suriye ve Ürdün'den Havacılık İşbirliği

Suriye, Ürdün'le sivil havacılık eğitim alanında bir mutabakat zaptı imzaladı.

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımladı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da Kraliçe Nur Sivil Havacılık Teknik Koleji'yle bir mutabakat zaptı imzalandığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu mutabakat zaptının da "eğitim ve geliştirme alanında" olduğu belirtildi.

İki ülke arasındaki işbirliğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mutabakat zaptı, insan kaynaklarının verimliliğini artırmanın yanı sıra sivil havacılığın güvenlik standartlarını yükseltmeye katkıda bulunan eğitim, nitelik kazandırma ve deneyim paylaşımı alanlarında ortak işbirliğini güçlendirme çerçevesinde imzalanmıştır."