Suriye ve Ürdün Dışişleri Bakanları Şam'da ikili ilişkileri ve işbirliğini görüştü - Son Dakika
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Suriye ve Ürdün Dışişleri Bakanları Şam'da ikili ilişkileri ve işbirliğini görüştü

Suriye ve Ürdün Dışişleri Bakanları Şam\'da ikili ilişkileri ve işbirliğini görüştü
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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile Şam'da bir araya gelerek ikili ilişkiler ve tüm alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı. Görüşmede ayrıca ekimdeki Üst Düzey Koordinasyon Konseyi toplantısı ve Suveyda'daki üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ikili ilişkiler ve işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, başkent Şam'da Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile tüm alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Bakanlar ayrıca, ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Üst Düzey Koordinasyon Konseyi'nin 3. turuna yönelik hazırlıkları da değerlendirdi.

Görüşmede Suriye'nin güneyindeki durum masaya yatırılırken, Suriye, Ürdün ve ABD arasındaki üçlü yol haritasının uygulanma süreci Suveyda Valiliği özelinde tartışıldı.

Suriye, Ürdün ve ABD arasındaki üçlü yol haritası, Beşşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından kurulan Suriye Geçiş Hükümeti döneminde, 16 Eylül 2025'te Şam'daki Tişrin Sarayı'nda imzalanmıştı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın öncülüğünde varılan uzlaşıyla, özellikle Temmuz 2025'te Dürzi nüfus ile bedevi aşiretler arasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından Suveyda'da düzenin yeniden sağlanması ve bölgenin Şam yönetimine entegrasyonu hedeflenmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Suriye, Ürdün, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye ve Ürdün Dışişleri Bakanları Şam'da ikili ilişkileri ve işbirliğini görüştü - Son Dakika

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