Suriye'ye Azerbaycan Gazı ile Elektrik Süresi Artacak - Son Dakika
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Suriye'ye Azerbaycan Gazı ile Elektrik Süresi Artacak

Suriye\'ye Azerbaycan Gazı ile Elektrik Süresi Artacak
01.08.2025 22:56
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Suriye, Türkiye üzerinden gelecek Azerbaycan gazıyla elektrik üretimini artırarak, günlük kullanım süresini 10 saate çıkaracak.

Suriye Enerji Bakanlığı Kurumsal İletişim Müdürü Ahmed Süleyman, Türkiye üzerinden Suriye'ye ulaştırılacak Azerbaycan gazıyla ülkede elektrik üretiminin önemli ölçüde artacağını ve halkın günlük elektrik kullanım süresinin yaklaşık 10 saate kadar çıkacağını belirtti.

AA muhabirine konuşan Süleyman, yarın açılması planlanan ve günlük 6 milyon metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip Kilis-Halep hattının devreye girmesiyle Suriye enerji sahasında yaşanacak değişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Süleyman, 14 yıllık savaşın ardından yeniden inşa sürecine giren Suriye'nin, büyük ölçüde tahrip olan enerji altyapısını onarmak için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi.

Mevcut üretim kapasitesinin 1500-2 bin megavat civarında olduğunu kaydeden Süleyman, "24 saat kesintisiz enerji sağlanabilmesi için yaklaşık 7 bin megavata ihtiyaç var. Yeniden imar süreci ve sanayi üretiminin artmasıyla bu ihtiyaç 14-15 bin megavata çıkacaktır." dedi.

Azerbaycan'dan gelen ve Türkiye üzerinden taşınan günlük 3,4 milyon metreküp gazın, yarın itibarıyla Suriye'ye ulaşacağını açıklayan Süleyman, "Üretim kapasitesinin 2 bin 500-3 bin megavata çıkmasıyla halihazırdaki 4 saatlik elektrik arzı yaklaşık 10 saate yükselecek. Gaz akışı cumartesi başlıyor, halk, artışı pazar veya en geç pazartesi günü hissedecek." ifadesini kullandı.

İlk etapta Halep'teki santrale yönlendirilecek gazın, zamanla Hama ve Humus'taki santrallere de ulaşmasının planlandığını belirten Süleyman, Türk tarafındaki basınç durumuna bağlı olarak güneydeki santrallerin de bu gazdan faydalanabileceğini dile getirdi.

"Hiçbir vilayet diğerinden fazla elektrik almayacak"

Suriye'nin elektrik şebekesinin dairesel yapıda olduğunu söyleyen Süleyman, Halep'te üretilen elektriğin ülke genelinde dağıtılabildiğini vurguladı.

Süleyman, "Hiçbir vilayet diğerinden fazla saat elektrik almayacak. Tüm halk bu iyileşmeden faydalanacak." diye konuştu.

"Hedefimiz, Suriye'yi elektrik ihracatçısı bir ülkeye dönüştürmek"

Enerji alanında büyük ölçekli projelere hazırlandıklarını anlatan Süleyman, "7 milyar dolarlık uzun vadeli bir anlaşma çerçevesinde 1000 megavatlık güneş enerjisi projeleri ve dört elektrik santralinin tamirini planlıyoruz. Hedefimiz, Suriye'yi elektrik ihracatçısı bir ülkeye dönüştürmek." sözlerini sarf etti.

Ayrıca ülke genelinde 10 ile 200 megavat arasında değişen küçük ve orta ölçekli projelerin sürdüğünü aktaran Süleyman, "Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve depolama sistemleri kuruyoruz. Bunlar yeniden imar sürecine ve mültecilerin dönüşüne eşlik edecek şekilde ülke geneline yayılacak." bilgisini paylaştı.

"Elektrik üretimi, alım gücünü artıracak"

Süleyman, elektrik enerjisinin sanayi ve ticarette belirleyici olduğunun altını çizerek, "Elektrik olmadığında insanlar maliyetli alternatiflere yöneliyor. Elektrik temin edildiğinde üretim artar, rekabet güçlenir ve vatandaşlar için daha uygun fiyatlar oluşur. Elektrik üretimi, alım gücünü artıracaktır." diye konuştu.

Elektrik fiyatlarına dair değerlendirmede bulunan Süleyman, şu an kilovatsaat başına fiyatın yaklaşık 10 Suriye lirası (0.04 TL) olduğunu ve bunun ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Süleyman, "Yeni fiyatlandırma, vatandaşların gelirine uygun şekilde düzenlenecek. Buna karşılık elektrik 24 saat sağlanacak." dedi.

"Azerbaycan, Türkiye ve Katar hükümetlerine teşekkür ederiz"

Enerji işbirliği konusunda Türkiye'nin oynadığı role işaret eden Süleyman, "Türkiye hattın bakımını gerçekleştirdi, Suriye tarafı da bağlantıyı sağladı. Bu sayede uygun ve düşük maliyetle gaz temini mümkün oldu." ifadesini kullandı.

Ayrıca Katar'ın, Azerbaycan gazının Suriye'ye taşınmasında bir yıl boyunca ücretsiz destek sağlayacağını kaydeden Süleyman, "Bu destek umarız başka alanlara da yayılır." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın da elektrik, sanayi, turizm ve diğer alanlarda güçlü yatırımlar yaptığını aktaran Süleyman, yakın dönemde bu ülkede büyük enerji projelerinin başlayacağını duyurdu.

Söz konusu girişiminin sadece gazla sınırlı kalmayarak aynı zamanda dostluk ve işbirliğini de taşıdığını belirten Süleyman, "Azerbaycan, Türkiye ve Katar hükümetlerine teşekkür ederiz. Tüm Suriye halkı, bu katkının olumlu etkilerini hissedecektir." görüşüne yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'ye Azerbaycan Gazı ile Elektrik Süresi Artacak - Son Dakika

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