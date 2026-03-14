Suriye Yeniden İnşa Konferansı Planlıyor

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkenin yeniden inşa sürecine yönelik olarak uluslararası bir konferans düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

Şeybani, Şam'da akredite diplomatik heyet onuruna verilen iftardaki konuşmasında, Suriye'nin yeni döneminde hükümetin izleyeceği iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ramazan ayında Şam'da bir araya gelmenin halklar arası dayanışmayı pekiştirdiğini belirten Şeybani, dayanışmanın Suriye'nin tarihinin ve ortak insanlık misyonunun parçası olduğunu ifade etti.

Şeybani, ülkenin tarih boyunca uygarlıkların beşiği ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu dile getirdi.

Suriye devriminin başlamasının 15. yıl dönümüne işaret eden Şeybani, Suriyelilerin özgürlük ve onur uğruna büyük fedakarlıklar yaptığını ve bunun sonucunda zafer kazandıklarını söyledi.

Şeybani, "Şimdi yeni bir aşama başladı, devlet ve kurumlarının inşası." dedi. Şeybani, Suriyelilerin fedakarlıklarına en büyük bağlılığın, onurlu, istikrarlı, müreffeh ve adil bir Suriye kurmak olduğunu belirterek, yeni Suriye'nin vatandaşlık ve adalet üzerine kurulacağını ve çeşitliliğiyle övüneceğini dile getirdi.

Şeybani, bu yıl nevruzun ulusal bayram olarak kutlanmasının ülkedeki tüm toplumsal bileşenlere duyulan saygının göstergesi olduğunu ifade etti.

Suriye'nin, yıllarca süren izolasyon ve yaptırımların ardından bölgede ve uluslararası alanda doğal yerini yeniden kazanmayı hedeflediğini kaydeden Şeybani, dış politikanın Suriyeli vatandaşların onurunu koruma ve onlara hizmet etme ilkesi üzerine kurulduğunu söyledi.

Konsolosluk hizmetlerinin, dijital dönüşüm ve hizmetlerin güncellenmesi yoluyla geliştirildiğini belirten Şeybani, bu sayede yurt dışındaki Suriyelilere daha hızlı ve etkin hizmet sunulduğunu ifade etti.

Şeybani, diplomatik misyonların yeniden yapılandırılması kapsamında 12 misyon ve 17 konsolosluğun düzenlendiğini, Birleşmiş Milletler ile Lahey'deki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü nezdinde ilk büyükelçinin atandığını dile getirerek, 2026'nın "Yeni Suriye'yi Temsil Eden Misyonlar Yılı" olacağını söyledi.

Yeniden inşanın ulusal bir öncelik olduğuna işaret eden Şeybani, hükümetin hasarın kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve temel ihtiyaçların belirlenmesi için bir süreç başlattığını, ülkenin yeniden inşasını desteklemek amacıyla uluslararası bir konferans düzenlenmesinin planlandığını kaydetti.