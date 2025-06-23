Suriyeli Sığınmacılardan Türkiye'ye Veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriyeli Sığınmacılardan Türkiye'ye Veda

Haberin Videosunu İzleyin
23.06.2025 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Suriyeli Sığınmacılardan Türkiye\'ye Veda
Haber Videosu

Esad rejiminin sona ermesiyle Suriyeli sığınmacılar Türkiye'den gönüllü olarak dönmeye başladı.

Suriyelilerden Türkiye'ye veda: "Şimdi vatanı büyütme zamanı"

KİLİS - Esad rejiminin sona ermesinin ardından başlayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri, okulların da tatil olmasıyla hız kazandı. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan sığınmacılar, Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyor.

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşleri sürüyor. Sığınmacılar, yanlarına aldıkları eşyalarla çıkış işlemlerini tamamlayarak Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiyor. Özellikle okulların da kapanmasının ardından geri dönüşlerde artış olduğu gözlendi.

"11 yıl çok güzel geçti. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum"

11 yıldır Gaziantep'te yaşayan Suriyeli sığınmacı Emine Jourek Haji, duygularını dile getirerek, "Çocuklarımla birlikte Türkiye'de her şey çok güzeldi. Bir yandan da zordu. Çünkü 4 çocukla farklı bir ülkede yaşamak kolay değil. Ama 11 yıl çok güzel geçti. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk arkadaşlarım oldu"

8 yıldır Türkiye'de yaşayan lise öğrencisi Zeynep Kassap ise Türkiye'den ayrılmanın buruk sevincini yaşadığını ifade ederek, "8 yıl gerçekten çok güzel geçti. Unutulmayacak hatıralar biriktirdim. Türk arkadaşlarım oldu, onları çok seviyorum. Ayrılacağım için üzülüyorum ama ülkeme döneceğim için mutluyum. Halep'e gidiyorum ve eğitimime orada devam edeceğim. Bize burada konaklama imkanı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Herkesin sonu vatandır"

14 yıldır Türkiye'de bulunan ve 4 yaşında geldiği Türkiye'den 18 yaşında ayrılacağını belirten Mahmut Matra Karfa "Burada okudum, çalıştım, her şeyi yaşadım. Çok Türk arkadaşım oldu, aramız çok iyi. Ayrılmak zor ama alışacağız. Belki ileride tekrar ziyarete gelirim. Herkesin sonu vatandır, nerede kalırsan kal sonunda dönersin. Şimdi dönme vakti geldi. Mevsim de uygun, havalar güzel. Tüm Suriyelilerin dönmesi gerek. Kalmayın artık, yeter. Esad da gitti" dedi.

"Biz Adanalı gibi olduk, hatta ben Adanalı oldum"

Türkiye'ye teşekkür eden Karfa, "Biz Adanalı gibi olduk, hatta ben Adanalı oldum. Türkiye'ye kapılarını açtığı için çok teşekkür ederim. Tüm Suriyelilere sesleniyorum. Şimdi dönme zamanı. Hepimiz yeniden vatanı büyütelim. Artık yeter, dönün" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Türkiye, Suriye, Güncel, Yaşam, Dünya, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeli Sığınmacılardan Türkiye'ye Veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga

19:41
Doha’da patlama sesleri İran, Katar’daki ABD üssüne 6 füze fırlattı
Doha'da patlama sesleri! İran, Katar'daki ABD üssüne 6 füze fırlattı
18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 19:53:04. #7.13#
SON DAKİKA: Suriyeli Sığınmacılardan Türkiye'ye Veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.