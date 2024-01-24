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Suriyeli yetim Hind Yusuf, Avustralyalı ailesine kavuştu - Son Dakika
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Suriyeli yetim Hind Yusuf, Avustralyalı ailesine kavuştu

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Cerablus'taki yetimhanesinde kalan 7 yaşındaki Hind Yusuf, Avustralyalı ailesine kavuştu. İHH'nın İnsani Diplomasi Birimi yetkilisi Mehmet Altıntaş, çocukların yaşadığı acıya dikkat çekerek, Filistinli çocukların durumunu da hatırlattı. Yetimhane sorumlusu Rim es-Sabah ise Hind Yusuf'un ailesine kavuşmasının sevincini ve üzüntüsünü paylaştı.

Suriyeli yetim Hind Yusuf, Avustralyalı ailesine kavuştu
24.01.2024 - 16:52,  Güncelleme: 16:57
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde bulunan yetimhanesinde kalan 7 yaşındaki Hind Yusuf'un, Avustralyalı ailesine kavuştuğu bildirildi.

İHH'nın İnsani Diplomasi Biriminden Mehmet Altıntaş, AA muhabirine, Yusuf'un ailesine kavuşmasından dolayı heyecanlı bir gün yaşadıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletlerin çocuklar konusundaki hassasiyetine rağmen dünyanın birçok noktasında çocukların ya öldüğünü ya da yetim veya öksüz kaldığını ifade eden Altıntaş, "Bugün bunların başında Filistinli çocuklar geliyor. Umarım tüm insanlık Filistinli çocukların yaşadıkları acıyı bir an önce sonlandırırlar." dedi.

Altıntaş, "Hind kardeşimizin ailesine kavuşmasında emeği geçen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Avustralya Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Göç İdaresi ile emeği geçen tüm yerel STK'lere teşekkür ederiz." diye konuştu.

"Çocukların kendini en güvende hissettiği yer ailesinin yanıdır"

Yetimhane sorumlusu Rim es-Sabah ise 7 yaşındaki kız çocuğu Yusuf'un ilk geldiğinde çok ürkek bir çocuk olduğunu belirterek, "İçine kapanıktı. Arabalardan dahi korkardı. Çok şükür 2 yıldır öğretmenlerimiz ve psikologlarımız kendisi ile yakından ilgilendi. Arkadaşları ile çok güzel bir uyum yakaladı. Gitmesine bir yandan üzülüyoruz bir yandan seviniyoruz çünkü ailesine kavuşuyor. Çocukların kendini en güvende hissettiği ve mutlu olduğu yer evi ve ailesinin yanıdır." ifadelerini kullandı.

Yusuf, yetimhanedeki arkadaşlarına veda ederken dedesinin Avustralya'dan gönderdiği oyuncakları arkadaşlarına hediye etti.

Kaynak: AA
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