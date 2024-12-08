Suriyeliler Eskişehir\'de Kutlama Yaptı

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Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

Yaklaşık 200 kişilik grup, Sütlüce Mahallesi Marmaralı Sokak'ta toplandı. Suriye ve Türk bayrakları açan gruptakiler, tekbirler getirerek Esed rejiminin devrilmesini kutladı.

Gruptaki bazı Suriyeliler kalabalığa tatlı ikram ederken, aileler ise çocuklarıyla sloganlar attı.

Gruptan Khalil Elsheekh, gazetecilere, Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ettiğini belirterek, "Allah'a şükür sonunda zulüm bitti. Ülkemizde neredeyse 55 senedir zulüm sürüyordu. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Emniyet güçleri, gösteriler sırasında kentin birçok noktasında güvenlik önlemi aldı.