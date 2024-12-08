Suriyeliler Rejim Çöküşünü Avrupa'da Kutladı - Son Dakika
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Suriyeliler Rejim Çöküşünü Avrupa'da Kutladı

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonrası Avrupa'daki Suriyeliler sokaklara döküldü ve kutladı.

08.12.2024 22:46
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve lideri Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından Avrupa'nın dört bir yanındaki Suriyeliler sokaklara döküldü.

Hollanda, Fransa, İspanya, İtalya ve Avusturya'da yaşayan Suriyeliler, 13 yıl süren iç savaşın sona ermesini ve Baas rejiminin çöküşünü kent meydanlarında coşkuyla kutladı.

Hollanda

Hollanda'da yaşayan Suriyeliler, Esed rejiminin devrilmesini çeşitli şehirlerde düzenledikleri gösterilerle kutladı.

Utrecht'teki Dom Meydanı'nda toplanan Suriyeliler, ülkelerindeki Baas rejiminin çöküşünü coşkuyla karşıladı.

Suriye devrimi bayrakları taşıyan göstericiler, Baas rejimi aleyhine sloganlar atarken tekbir sesleri meydanı doldurdu.

Kutlamalarda müzik eşliğinde dans edilirken, toplanan kalabalığa tatlı ikramında bulunuldu.

Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda ise Suriyeliler, Filistinli gruplarla bir araya geldi. Suriye ve Filistin bayraklarının dalgalandırıldığı gösteride yapılan konuşmalarda, "Suriye'den sonra Filistin ve Kudüs'ün özgürleşmesine sıra geldiği" ifade edildi.

Utrecht ve Amsterdam'ın yanı sıra Hollanda'nın diğer şehirlerinde de benzer kutlamalar düzenlendi.

Fransa

Başkent Paris'te, Esed rejiminin düşüşü gösterilerle kutlandı.

Paris'te ellerinde Suriye devrimi bayrağıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, Esed rejiminin düşüşünü sevinçle karşıladı.

Yağmura rağmen Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, sloganlar atarak şarkılar söyledi.

İtalya

İtalya'nın büyük kentlerinden Milano'da Suriyeli bir grup, kent merkezindeki ünlü Duomo Katedrali önünde Suriye devrimi bayrağı açarak Baas rejiminin ve lideri Beşşar Esed'in devrilmesini kutladı.

Suriyeliler, Suriye devrimi bayrağının yanı sıra Türk bayrağı da açtı.

Kutlamaya katılanlar, Esed rejiminin devrilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İspanya

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Suriye Büyükelçiliği binası önünde toplanan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünü ve rejimin devrik lideri Beşşar Esed'in kaçışını kutladı.

"Özgürlük" sloganları atan yaklaşık 200 kişilik grup, büyükelçilik binasında bulunan rejimin bayrağını çıkararak Suriye devrimi bayrağını astı.

"Esed rejiminin bayrağını çıkarıp, bağımsızlık bayrağımızı asmak için buradayız." diyen Suriyeliler, basına yaptıkları açıklamalarda, "Umarım Suriye halkının demokrasi ve onurlu bir hükümetini oluşturmak için her şey yolunda gider." temennisinde bulundu.

Avusturya

Avusturya'nın başkenti Viyana'da çok sayıda Suriyeli, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in ülkesini terk etmesini büyük bir coşkuyla kutladı.

Ulusal Parlamento önünde devrim bayraklarıyla toplanan Suriyeliler, özgürlük sloganları attı. Kutlamaya katılan Suriyeliler, duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Uzun yıllar Türkiye'de kaldığı için Türkçe konuşan Suriyeli Mahir, 13 yıl süren savaşın sonunda Esed'i devirmeyi başardıklarını kaydederek ülkesine geri dönmek istediğini dile getirdi.

Mahir, burada toplanan tüm Suriyeliler gibi kendisinin de çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu süreçte Türkiye'nin Suriyelilere verdiği desteğe de değinen Mahir, "Türkiye bize çok şey verdi. Bize çok yardım etti, kapıları açtı. Dost olduk, abi kardeş olduk. (Türkiye için) ne söylersem çok az. Hamdolsun bitti. İnşallah hepimiz geri döneriz Suriye'ye." dedi.

Suriyeli Sama Maktabi de şu anki mutluluğunu tarif etmekte zorlandığını belirterek "Özellikle bu 13 yıllık baskının ardından sonunda özgürüz. Bu inanılmaz, çok çok mutluyum. Özellikle suçsuz bir şekilde hapiste olanlar, şimdi özgürler. Şu an başardığımız şeyin olmasına katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Maktabi, burada aldıkları eğitimle ülkelerinin geleceğine katkı sağlamak istediklerini, Suriye'nin yeniden inşasında eğitimli gençlere ihtiyaç duyulacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Avusturya, Hollanda, İspanya, İtalya, Fransa, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeliler Rejim Çöküşünü Avrupa'da Kutladı - Son Dakika

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