Suriyeliler Ülkelerine Dönmek İçin Kilis'te

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Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(KİLİS) - Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Beşar Esad yönetimini devirmesinin ardından Türkiye'de bulunan bazı Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na geldi.

Suriye'de El Kaide bağlantılı HTŞ terör örgütü öncülüğündeki silahlı gruplar, 27 Kasım günü Halep'in batı kırsalında rejim güçleriyle çatışmaya başladı. Önce Halep'te hakimiyet sağlayan gruplar, daha sonra İdlib, Hama ve Humus'u ve ardından başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirdi.

HTŞ'in Şam'ı kontrol altına alması, 1963'de iktidara gelen Baas Partisi'nin çökmesiyle sonuçlandı. Beşar Esad'ı 8 Aralık akşamı ülkeyi terk etmesiyle Suriye'de yeni bir dönem başlamış oldu.

Suriye'de 2011 yılında iç savaşın başlamasının ardından Türkiye'ye gelen 3 milyon dolayında Suriyeli bulunuyor. Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından çeşitli kentlerde yaşayan çok sayıda Suriyeli, sabah saatlerinde Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelerek, ülkelerine dönmek için başvurdu. İşlemler için bekleyen Suriyelilerin, ülkelerine dönmenin heyecanını yaşadıkları gözlendi.