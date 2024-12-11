Suriyelilerin Dönüşü Emlak Piyasasını Etkilemeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriyelilerin Dönüşü Emlak Piyasasını Etkilemeyecek

Geniş Video İzle

İzmir'de Suriyelilerin olası geri dönüşleri kiralarda düşüş beklenmediği açıklandı.

11.12.2024 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Tenzile AŞÇI - Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR) – Suriye'de yaşanan rejim değişikliğinin ardından Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine olası geri dönüşlerinin özellikle büyükşehirlerde ve Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı sınır kentlerinde emlak piyasasına olası etkileri şimdiden tartışılmaya başlandı. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, " Çankaya, Konak, Basmane bölgelerinde bir boşalma var. Ama burada İzmir'deki kira dengelerini yüksek boyutta boşaltılacak ya da kiralar aşağı düşecek diye bir pozisyon asla olmayacak. Bu bölgelerde kiralar çok artmayacak. Ama çok da aşağı düşmeyecek" ifadesini kullandı.

Suriye'de yaşanan rejim değişikliğiyle birlikte Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine olası geri dönüşlerinin özellikle büyükşehirlerdeki emlak piyasasına olası etkileri şimdiden tartışılmaya başladı. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, kira fiyatlarında düşüş beklemediklerini söyledi. İzmir'den Suriye'ye göçün sadece belirli bölgelerden olduğuna dikkat çeken Güleroğlu, İzmir'den Suriye'ye dönüşlerin kentin Bostanlı, Balçova, Karşıyaka gibi bölgelerini ve buradaki emlak piyasasını etkilemeyeceğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Gözle görülür bir düşme olacağını sanmıyorum"

"Buradan bir gidiş görüyoruz. Özellikle Çankaya, Konak, Basmane bölgelerinde bir boşalma var. Ama burada İzmir'deki kira dengelerini yüksek boyutta boşaltacak ya da kiralar aşağı düşecek diye bir pozisyon yok. Çünkü özellikle ayakkabıcılar, inşaat işleri yapanlar bu bölgede oturuyorlar. Pınarbaşı Yeşilova, Çamdibi bölgelerindeki kiralarda bir nebze düşme olabilir ama gözle görülür bir düşme olacağını sanmıyorum. Ülkeden gidenler tekrar geriye gelecek mi? Bu imkanlar tanınmışsa… Bu insanlar 10 senedir burada ikamet etmişler. ve buranın rahatlığına alışmışlar. Belki orada onu yapamayacaklar, geri dönecekler. Bu süreci tam bilemediğimiz için bu dengeleri kurmamız çok mümkün olmayabilir. Ama şu bir gerçek. Bu bölgelerde kiralar çok artmayacak. Ama çok da aşağı düşmeyecek.

"Kiralarda aşağı doğru bir inme olmayacak"

Bostanlı'da, Hatay'da, Balçova'da çok az oturanlar var. Oturanlar da zaten kendi dairelerinde oturuyorlar. Kendi mülkünü edinmiş, vatandaşlık almış kişiler. Belki ülkelerine döner kiraya verirler. Belki o zaman biraz daha hareket görülebilir ama bu uzun vadede anlayabileceğimiz bir şey. Birçok oda başkanımın açıklamalarını da dinledim kendi illerinde. Özellikle Mersin Oda Başkanımız 'Burada kiralar düşer' diyor. Evet orada çok fazla Suriyeli vardı. Düşeceğini görebiliyoruz o bölgede. Ama İzmir'de burada bütün bölgeler açısından bakacak olursak kiralarda aşağı doğru bir inme olmayacak."

"2025'te ancak toparlama evresine gireceği için burada böyle bir hareketlilik yine beklemiyorum"

Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesinin konut satışları üzerinde de etkisi olmayacağını belirten Güleroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de gayrimenkul piyasası iki senedir durağanlık yaşıyor. Bunun nedeni uygulanan politikalar. Vergi politikaları, kredi faiz oranlarının yüksekliği, bir tarafa baktığımızda mevduat faizinin yüksek olması. Bugün 2,84'ten aşağı konut kredisi yok ve çok pahalı bir kredi. Bunu ödemekte vatandaşlar zorlandığı için konut üzerinde bir hareketlenme yapamıyor. Aslında hükümetin de istediği o bir yerde. Sonuç itibariyle alışveriş yapılmadan enflasyonun düşürülmesi beklendiği için faiz oranları ve kredi faiz oranları yüksekte kalıyor. Ne zaman hareket görülür? Kredi faiz oranları aşağı doğru düşer mevduat faizleri aşağı doğru inerse piyasalarda bir hareketlilik görülür. Ama 2025'te ancak toparlama evresine gireceği için burada aman aman bir hareketlilik yine beklemiyorum. Konut alınması için tam zamanı mı? Peşin parası için evet, çok imkan sağlayan bir durum."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Mesut Güleroğlu, Yerel Haberler, Göçmenler, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Suriye, Emlak, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyelilerin Dönüşü Emlak Piyasasını Etkilemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce ’’Görevden al’’ dediği ’Baş Haydut’un bilinmeyenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Görevden al'' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
14:16 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış
14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
21:41 Manaj’dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:26 ABD, Suriye’de PKKYPG’nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz ABD, Suriye'de PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz
21:10 Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad’ın komutanı yakalandı Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad'ın komutanı yakalandı
20:36 İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi MHP’den kritik çağrı İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi! MHP'den kritik çağrı
20:20 AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 16:08:41. #1.13#
SON DAKİKA: Suriyelilerin Dönüşü Emlak Piyasasını Etkilemeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.