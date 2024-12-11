Suriyelilerin Dönüşü Emlak Piyasasını Etkilemeyecek

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Haber: Tenzile AŞÇI - Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR) – Suriye'de yaşanan rejim değişikliğinin ardından Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine olası geri dönüşlerinin özellikle büyükşehirlerde ve Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı sınır kentlerinde emlak piyasasına olası etkileri şimdiden tartışılmaya başlandı. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, " Çankaya, Konak, Basmane bölgelerinde bir boşalma var. Ama burada İzmir'deki kira dengelerini yüksek boyutta boşaltılacak ya da kiralar aşağı düşecek diye bir pozisyon asla olmayacak. Bu bölgelerde kiralar çok artmayacak. Ama çok da aşağı düşmeyecek" ifadesini kullandı.

Suriye'de yaşanan rejim değişikliğiyle birlikte Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine olası geri dönüşlerinin özellikle büyükşehirlerdeki emlak piyasasına olası etkileri şimdiden tartışılmaya başladı. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, kira fiyatlarında düşüş beklemediklerini söyledi. İzmir'den Suriye'ye göçün sadece belirli bölgelerden olduğuna dikkat çeken Güleroğlu, İzmir'den Suriye'ye dönüşlerin kentin Bostanlı, Balçova, Karşıyaka gibi bölgelerini ve buradaki emlak piyasasını etkilemeyeceğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Gözle görülür bir düşme olacağını sanmıyorum"

"Buradan bir gidiş görüyoruz. Özellikle Çankaya, Konak, Basmane bölgelerinde bir boşalma var. Ama burada İzmir'deki kira dengelerini yüksek boyutta boşaltacak ya da kiralar aşağı düşecek diye bir pozisyon yok. Çünkü özellikle ayakkabıcılar, inşaat işleri yapanlar bu bölgede oturuyorlar. Pınarbaşı Yeşilova, Çamdibi bölgelerindeki kiralarda bir nebze düşme olabilir ama gözle görülür bir düşme olacağını sanmıyorum. Ülkeden gidenler tekrar geriye gelecek mi? Bu imkanlar tanınmışsa… Bu insanlar 10 senedir burada ikamet etmişler. ve buranın rahatlığına alışmışlar. Belki orada onu yapamayacaklar, geri dönecekler. Bu süreci tam bilemediğimiz için bu dengeleri kurmamız çok mümkün olmayabilir. Ama şu bir gerçek. Bu bölgelerde kiralar çok artmayacak. Ama çok da aşağı düşmeyecek.

"Kiralarda aşağı doğru bir inme olmayacak"

Bostanlı'da, Hatay'da, Balçova'da çok az oturanlar var. Oturanlar da zaten kendi dairelerinde oturuyorlar. Kendi mülkünü edinmiş, vatandaşlık almış kişiler. Belki ülkelerine döner kiraya verirler. Belki o zaman biraz daha hareket görülebilir ama bu uzun vadede anlayabileceğimiz bir şey. Birçok oda başkanımın açıklamalarını da dinledim kendi illerinde. Özellikle Mersin Oda Başkanımız 'Burada kiralar düşer' diyor. Evet orada çok fazla Suriyeli vardı. Düşeceğini görebiliyoruz o bölgede. Ama İzmir'de burada bütün bölgeler açısından bakacak olursak kiralarda aşağı doğru bir inme olmayacak."

"2025'te ancak toparlama evresine gireceği için burada böyle bir hareketlilik yine beklemiyorum"

Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesinin konut satışları üzerinde de etkisi olmayacağını belirten Güleroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de gayrimenkul piyasası iki senedir durağanlık yaşıyor. Bunun nedeni uygulanan politikalar. Vergi politikaları, kredi faiz oranlarının yüksekliği, bir tarafa baktığımızda mevduat faizinin yüksek olması. Bugün 2,84'ten aşağı konut kredisi yok ve çok pahalı bir kredi. Bunu ödemekte vatandaşlar zorlandığı için konut üzerinde bir hareketlenme yapamıyor. Aslında hükümetin de istediği o bir yerde. Sonuç itibariyle alışveriş yapılmadan enflasyonun düşürülmesi beklendiği için faiz oranları ve kredi faiz oranları yüksekte kalıyor. Ne zaman hareket görülür? Kredi faiz oranları aşağı doğru düşer mevduat faizleri aşağı doğru inerse piyasalarda bir hareketlilik görülür. Ama 2025'te ancak toparlama evresine gireceği için burada aman aman bir hareketlilik yine beklemiyorum. Konut alınması için tam zamanı mı? Peşin parası için evet, çok imkan sağlayan bir durum."