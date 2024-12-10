Suriyelilerin Geri Dönüşü Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriyelilerin Geri Dönüşü Artıyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinin arttığını açıkladı.

10.12.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl, aylık ortalama 11 bin Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkesine dönüş yaptığını belirterek, bu sayının dün öğlene kadar 1,5-2 katına çıktığını ve sınır kapılarında bir hareketlenme yaşandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Suriyeli sığınmacılarla ilgili sınırdan geçişlerde bir yoğunluk, elinizde gitmek isteyenlere yönelik bir başvuru sayısı var mı?" sorusu üzerine Yerlikaya, geçici koruma altındaki Suriyelilerde bir heyecanın, coşkunun olduğunu belirterek, "Suriye'deki son duruma bakıyorlar. Suriye'de hükümet kuruluyor. Şu an her şey yeni. Gözlemliyoruz biz de." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Çarşamba günü Suriyeli STK'lar ve Suriyelilere destek olan STK'lar ile görüşeceğiz. 2024 yılında aylık ortalama 11 bin civarında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler oluyordu. Bugün bir hareketlilik başladı. Bu sayı 1,5-2 katına çıktı öğlene kadar. Sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık." diye konuştu.

"Ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 936 bin"

2016'dan bugüne 737 bin geçici koruma altındaki Suriyelinin ülkesine geri döndüğüne işaret eden Yerlikaya, "Geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak, biliyorsunuz adres güncellemelerini yaptık. Şu an ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 936 bin. Hepsinin adres güncellemeleri yapıldı. Bir basın toplantısı yapacağız. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerle ilgili nasıl bir çalışma yürüttüğümüzü kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Suriyelilerin ülkelerine geri dönme hayallerinin olduğunu görüyoruz"

Bakan Yerlikaya, Suriye'de yaşananları anbean takip ettiklerini vurgulayarak, "13 yıllık aradan sonra Suriyelilerin ülkelerine geri dönme hayallerinin olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçici koruma altında 1 milyon 247 bin 432 Haleplinin bulunduğunu anımsatan Yerlikaya, göç yönetimi ile ilgili bütün bilgileri kamuoyuyla paylaştıklarını ve paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Yerlikaya, sadece İçişleri Bakanlığı olarak değil, diğer bakanlıklarla da koordineli olarak çalıştıklarını, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşü kolaylaştırıcı nelerin yapılabileceğinin üzerinde çalıştıklarını ve bunları da zamanı gelince açıklayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyelilerin Geri Dönüşü Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
12:58 Erdoğan: Suriye’de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız
12:16 Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı
11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
18:10 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor
18:07 Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio’nun futbol hayatı tehlikede Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio'nun futbol hayatı tehlikede
18:04 Suriyeli Tümen Komutanı’ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik Suriyeli Tümen Komutanı'ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik
18:02 Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın
17:50 Avrupa Birliği HTŞ’ye yönelik tavrını ilan etti Avrupa Birliği HTŞ'ye yönelik tavrını ilan etti
17:32 Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
17:32 Cihat Yaycı’dan stratejik uyarı: Türkiye’nin Suriye’de 3 önceliği var Cihat Yaycı'dan stratejik uyarı: Türkiye'nin Suriye'de 3 önceliği var!
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 13:56:31. #1.11#
SON DAKİKA: Suriyelilerin Geri Dönüşü Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.