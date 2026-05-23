Suriyelilerin Kurban Bayramı Dönüşü

Türkiye'de uzun yıllardır yaşayan ve Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler sınır kapılarında yoğunluğa neden olurken, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan günde yaklaşık 2 bin kişinin Suriye'ye geçiş yaptığı bildirildi.

Babüsselam Sınır Kapısı Genel İlişkiler Müdürü Hassan Hac Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla sınır kapılarında yoğunluk yaşandığını belirterek, gönüllü geri dönüşler için özel bir alan oluşturulduğunu söyledi.

Farklı vatandaşlıklara sahip yaklaşık 2 bin Suriyelinin her gün ülkelerine dönüş yaptığını belirten Hac Ali, gümrük idaresi tarafından bayrama özel bazı kolaylıklar sağlandığını ifade etti.

Hac Ali, Türk plakalı araçların, sahibinin Suriyeli olması şartıyla harçtan muaf tutulduğunu, ayrıca iki ay süreyle ücretsiz geçiş imkanı tanındığını bildirdi.

"Suriye'nin bize ihtiyacı var"

Ailesiyle birlikte bayram tatilini Suriye'de geçirmek üzere sınır kapısına gelen Muhammed Avn, ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Avn, şöyle konuştu:

"Güzel ülkemize geri dönüyoruz, hoşgörüyle karşılanıyoruz. Yurt dışındakilere sesleniyorum; Suriye'nin bize ihtiyacı var. Her ziyaretçi Suriye'ye ve Suriye'de yaşayanlara destek olur. Bize düşen ülkemizi ziyaret etmek. Kendi ülkesini ziyaret eden ancak bu mutluluğu hissedebilir."

"Suriye'yi hiç görmemiştim"

Türkiye'de doğan 10 yaşındaki Amal Ravi ise, şunları söyledi:

"Türkiye'de doğdum ve Suriye'yi hiç görmemiştim. Anneannemle hep telefonla görüşüyordum. Şimdi ilk kez görüşeceğim için çok mutluyum."

" 7 torunum Türkiye'de dünyaya geldi"

Suriye'nin Kelli köyünden olduğunu ve 8 yıldır Türkiye'de yaşadığını dile getiren Mustafa Keyyali, rejimin yıkılmasının ardından birkaç kez ülkesini ziyaret ettiğini söyledi.

Keyyali, "Bayram sonrası kalıcı geri dönüş yapmayı planlıyorum. İnsanın kendi ülkesi gibisi yok; en rahat hissettiği yer orası. 7 torunum Türkiye'de dünyaya geldi." diye konuştu.

"Tüm Suriyelilerin geri dönerek ülkelerine fayda sağlaması gerekiyor"

14 yıldır Türkiye'de yaşayan Muhammed Uleyvi de Suriye'deki şartların iyileştiğini belirtti.

Uleyvi, "Şu an durumlar iyi, inşallah daha da güzel olacak ve ülkemizde kalacağız. Tüm Suriyelilerin geri dönerek ülkelerine fayda sağlaması gerekiyor." diye konuştu.

8 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve terzi atölyesi işlettiğini söyleyen Abdülkerim Yasin de "Bayramda geri dönüyoruz. Tüm Suriyelilerin geri dönmesini temenni ediyorum. Herkes kendi durumuna göre karar alacak." ifadelerini kullandı.