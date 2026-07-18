Suruç Katliamı Anıldı

(İSTANBUL)- Şanlıurfa Suruç'ta 2015 yılındaki bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler, Gençlik Örgütleri tarafından Kadıköy İskele Meydanı'nda anıldı. Burada yapılan açıklamada, "Adalet yerini bulana kadar, Suruç katliamının failleri birer birer yargılanana kadar adalet talebini yükseltmeye ve burada adalet zincirimizde buluşmaya devam edeceğiz" denildi.

2015 yılında Suruç'taki patlamada hayatını kaybedenler, Kadıköy İskele Meydanı'nda anıldı. Gençlik örgütlerinin çağrısıyla İskele Meydanı'nda bir araya gelen grup, hayatını kaybedenlerin fotoğrafıyla zincir oluşturdu. Burada yapılan açıklamada, şunlar söylendi:

"SURUÇ'TA AMARA KÜLTÜR MERKEZİ'NİN BAHÇESİNDE CANLI BOMBA SALDIRISIYLA KATLEDİLDİLER"

"Birçok adalet mücadelesinin birleştiği adalet zincirimizde yıllardır olduğu gibi bu senede bir aradayız. Rojin Kabaiş için adalet, Dilovası için adaletten, Hakan Tosun için adaletten geçiyor diyoruz. 33'ler Kadıköy'den çıktıkları yola ellerinde, avuçlarında var olanlarla, oyuncaklarıyla, bayraklarıyla bir kent yeniden inşa etme iradesiyle, Kobane'yle bir düşü paylaşma umuduyla çıktılar. 33 düş yolcusu, 33 devrimci savaştan yıkılan bir kenti, Kobane'yi yeniden inşa etmek için, Kobane'nin çocuklarına oyuncak götürmek için yola düşmüşlerdi. Düş yolcusu kadınlar, biz batıdan, Kürdistan'dan kadınlar olarak Rojava kadın devriminde kendi özgürlüğümüzü görüyoruz diyerek yola çıkmışlardı. Gezi direnişiyle Rojava arasında direnen halklar, direnen kadınlar arasında enternasyonal bir köprü olmak için yola çıktılar ve Suruç'ta Amara Kültür Merkezi'nin bahçesinde canlı bomba saldırısıyla katledildiler."

"ADALET ZİNCİRİMİZDE BULUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yıllardır devlet bu katliamları örgütlemekle kalmıyor, katillerden hesap soran biz devrimcileri, sosyalistleri tutuklama saldırılarıyla mahkemelerinde yargılıyor. Bizleri katillerden hesap sorduğumuz için, IŞİD çetelerinden hesap sorduğumuz için tutsak ediyor. Direnen halklara bu türlü işkence ve cezaları dayatırken Rojava'da IŞİD uzantısı HTŞ çeteleriyle işbirliği yaparak Kürtleri, Dürzileri, Alevileri katletmeye devam ediyor. Yıllardır Suruç'un failleri hakkında soruşturma dahi yürütülmezken üstüne olayın failleriyle yeni katliamlar örgütlerken bu düzenin karşısında duran ve devrimci bir irade ortaya koyan sosyalistleri, demokratları tutsak etmek, tecrit altında tutmak için kuyu tipi hapishaneler inşa ediyor. Bizleri bu tecritle yıldırmaya, sindirmeye çalışıyorlar. Ancak gözaltılar, tutuklamalar nafile. 11 yıl sonra 33'lerin düşlerinin peşinden, onların iradesini kuşanarak yine Kadıköy'deyiz ve yine hep beraberiz ve yine 33'lerimizi anıyoruz. Adalet yerini bulana kadar, Suruç katliamının failleri birer birer yargılanana kadar adalet talebini yükseltmeye ve burada adalet zincirimizde buluşmaya devam edeceğiz."