Suruç\'ta firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hakkında 10 yıl 4 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce, "Hakkında Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Silahla Yağma" suçundan 10 yıl 4 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. (19) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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