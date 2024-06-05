Şanlıurfa'da Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisi açtı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisi açtı

Şanlıurfa\'da Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisi açtı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri, HEM Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenledi. Sergide, kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünleri sergilendi ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

05.06.2024 09:08
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri yıl sonu sergisi açtı.

Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünlerinden oluşan sergi, lavanta bahçesi kümbet evlerinde açıldı.

Serginin açılışına Suruç Kaymakam Vekili Ahmet Fatih Sungur, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve davetliler katıldı.

Sergide, kursiyerlerin yoğun emek ve özenle hazırladığı el sanatları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisi açtı - Son Dakika

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