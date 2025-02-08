Suruç'ta Huzur Uygulaması Yapıldı

Güncel

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki 9 noktada ve umuma açık 3 adreste 200 polisin katılımıyla "Huzur-63/Suruç Uygulaması" gerçekleştirildi.

Denetimlerde 2 bin 501 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 1164 araç sorgulandı, 48 iş yeri ve 12 park kontrol edildi.

Kaymakam Adem Balkanlıoğlu ile İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un da katıldığı uygulamada, 1 tabanca ele geçirilirken, 29 araç sürücüsüne para cezası uygulandı, hacizli 1 araç ise trafikten men edildi.