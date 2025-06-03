Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde maganda kurşunuyla ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı.
Barış Mahallesi'ndeki parkta 2 gün önce bisiklete binen 6 yaşındaki Sami Kaya, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı.
Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve maganda kurşunuyla yaralandığı tespit edilen çocuk, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Suruç'ta Maganda Kurşunu ile 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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