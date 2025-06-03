Suruç'ta Maganda Kurşunu ile 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde maganda kurşunuyla ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı.

Barış Mahallesi'ndeki parkta 2 gün önce bisiklete binen 6 yaşındaki Sami Kaya, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı.

Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve maganda kurşunuyla yaralandığı tespit edilen çocuk, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.