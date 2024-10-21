Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Süleyman Kurtgözü yönetimindeki 61 ACS 313 plakalı otomobil, Boyunsuz mevkisinde devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Kurtgözü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Suruç'ta Otomobil Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?