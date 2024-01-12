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Sürücü adayına alkol döküp tehditler savuran saldırgan kameralara yansıdı - Son Dakika
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Sürücü adayına alkol döküp tehditler savuran saldırgan kameralara yansıdı

SULTANGAZİ'de sürücü adaylarının eğitim aldığı caddede alkol alan bir kişi, eğitim aracının camına alkol dökerek, sürücü adayını ve eğitmenine tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sürücü adayına alkol döküp tehditler savuran saldırgan kameralara yansıdı
12.01.2024 - 16:23,  Güncelleme: 16:25
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SULTANGAZİ'de sürücü adaylarının eğitim aldığı caddede alkol alan bir kişi, eğitim aracının camına alkol dökerek, sürücü adayını ve eğitmenine tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü adaylarının eğitim aldığı cadde üzerinde alkol alan bir kişi, direksiyon dersi alan sürücü adayı ve eğitmeninin bulunduğu otomobilin önce camına alkol döktü. Ardından da tehditler savurdu. İki kadının bulunduğu otomobili tekmeleyen saldırgan, eğitim aracının ayrılmasının ardından uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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Esentepe, Saldırı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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