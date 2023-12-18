 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sürücü direksiyonu bırakıp pencereden sarkarak oynadı, yolcu kaportaya çıkıp böyle dans etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sürücü direksiyonu bırakıp pencereden sarkarak oynadı, yolcu kaportaya çıkıp böyle dans etti

Antalya'da seyir halindeki bir aracın kaportasında dans eden yolcu ile pencereden sarkarak müziğin ritmine kendini kaptıran sürücü, diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Polis, sürücüye 1308 TL para cezası, dans eden yolcuya da emniyet kemeri takmamaktan 436 TL ceza kesti.

Sürücü direksiyonu bırakıp pencereden sarkarak oynadı, yolcu kaportaya çıkıp böyle dans etti
18.12.2023 - 22:28,
Abone Ol

Sürücü direksiyonu bırakıp pencereden sarkarak oynadı, yolcu kaportaya çıkıp böyle dans etti

Sürücüye bin 308 TL para cezası, dans eden yolcuya da emniyet kemeri takmamaktan 436 TL ceza kesildi

Sahneye çıkar gibi seyir halindeki aracın kaportasına çıkıp dans eden gençlere diğer sürücüler tepki gösterdi

Diğer sürücülerin sosyal medyadan seslendiği polis, sürücüye 1308 TL para cezası, dans eden yolcuya da emniyet kemeri takmamaktan 436 TL ceza kesti

ANTALYA - Antalya'da müziğin ritmine dayanamayıp seyir halindeki bir aracın kaportasında dans eden yolcu ile pencereden sarkarak müziğin ritmine kendini kaptıran sürücü, trafikteki diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Polise 'Herkesi durdurup üfletiyorsun, bu ne' diye sosyal medyadan seslenen diğer sürücülere cevap ise fazla gecikmedi. Aday sürücü olduğu belirlenen sürücünün belgesi daimi olarak iptal edilip farklı maddelerden 1308 TL ceza, ön kaportada dans eden yolcuya ise emniyet kemeri takmamaktan 436 TL ceza kesildi.

Geçtiğimiz Cuma gecesi Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi üzerinde eğlence tutkunu 3 gencin seyir halindeki otomobildeki ilginç ve tehlikeli eğlencesi, diğer sürücülerin tepkisini çekti. 07 BOM 28 plakalı otomobille caddede ilerleyen gençlerden biri, aracın ön kaportasına çıkıp müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Sürücü ve yanındaki yolcu ise zaman zaman araç penceresinden çıkıp müziğin ritmine ayak uydurdu. Bir yandan da yaptıklarını cep telefonuyla kaydeden gençler, diğer sürücülerin tepkisini topladı.

Ön kaportada dans eden yolcuya ehliyet kemeri takmamaktan ceza kesildi

Aracın arkasında ilerleyen diğer sürücü, o anları kaydetti. Polise, 'Herkesi durdurup üfletiyorsun, bu ne' diyerek görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücüye yanıt, trafik ekiplerinden gecikmedi. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, aracı tespit edip aday sürücü T. Y.'nin sürücü belgesi daimi olarak iptal etti, emniyet kemeri takmamak, kamu rahatı ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak, trafik güveliğini ve düzenini tehlikeye düşürmek suçlarından toplam 1308 TL ceza kesti. Ön kaportada dans eden M. S.'ye ise emniyet kemeri takmamaktan 436 TL ceza kesildi. Sürücü ve diğer kişilerin alkollü olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antalya, Güvenlik, Ceza, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücü direksiyonu bırakıp pencereden sarkarak oynadı, yolcu kaportaya çıkıp böyle dans etti - Son Dakika


21:37
Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27
Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55
Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42
İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42
Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29
Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı

Son Dakika
21:37 Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27 Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55 Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42 İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51 Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42 Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29 Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:42 Asgari Ücret Komisyonu'na katılan işçi konuştu: Bir baba için utanç verici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 23:04:45. #1.13#
SON DAKİKA: Sürücü direksiyonu bırakıp pencereden sarkarak oynadı, yolcu kaportaya çıkıp böyle dans etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement