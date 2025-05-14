Sürücü Zabıta Ekiplerinin Üzerine Araba Sürdü

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışması nedeniyle kapatılan yolu kullanmak isteyen sürücü, otomobilini zabıta ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı.

Güngören Belediyesi zabıta ekipleri, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları dolayısıyla güvenlik önlemi alarak, Haznedar Mahallesi Posta Caddesi'nin bir bölümünü trafiğe kapattı.

Araçlar alternatif yollara yönlendirilirken, iddiaya göre 34 DYM 34 plakalı otomobilin sürücüsü güzergahını değiştirmek istemedi.

Kendisini milletvekili olarak tanıttığı öne sürülen sürücü, zabıta ekipleriyle tartıştı. Israrla yolu kullanmak isteyen sürücü, otomobilini zabıta görevlilerinin üzerine sürerek hızla bölgeden uzaklaştı.

Ezilme tehlikesi geçiren zabıtalar ilçe emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

Bu arada, sürücünün aracını zabıta ekiplerinin üzerine sürdüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.