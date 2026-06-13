Sürücüler İtfaiye Aracına Yol Verdi

OSMANİYE'de yangın ihbarına gitmek üzere yola çıkan itfaiye aracına, kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerin fermuar sistemi oluşturarak yol vermesi araç kamerasına yansıdı.

Olay, Musa Şahin Bulvarı üzerindeki Akyar Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine istasyondan çıkış yapan itfaiye ekipleri, Adana istikametine seyir halindeyken kavşakta kırmızı ışığa denk geldi. Bu sırada ışıkta bekleyen sürücüler, siren sesini duyar duymaz araçlarını kontrollü şekilde sağa ve sola yanaştırarak fermuar sistemi oluşturdu. Acil müdahale aracına açılan koridordan ilerleyen itfaiye ekibi, beklemeden kavşağı geçerek olay yerine hareket etti. Sürücülerin itfaiye aracına yol verdiği anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,