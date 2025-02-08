Suşehri'nde 1915 şehitleri anıldı - Son Dakika
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Suşehri'nde 1915 şehitleri anıldı

Suşehri\'nde 1915 şehitleri anıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 10 Şubat 1915'te Ermeni çeteler tarafından şehit edilen 71 asker anıldı.

08.02.2025 18:46
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde 10 Şubat 1915'te Ermeni çeteler tarafından şehit edilen 71 asker anıldı.

Yeşilyayla Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Yeşilyayla Köyü Muhtarlığınca düzenlenen anma programı kapsamında köy camisinde mevlit okutuldu.

Mevlit programının ardından "şehitlik" olarak bilinen anıt mezarların olduğu bölgeye geçen ilçe protokolü ve vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, programda yaptığı konuşmada, vatanın şehitler ve gazilerin omzunda yükseldiğini söyledi.

Şehitlerin emanetinin sorumluluklar yüklediğini aktaran Yıldız, "İnşallah bu güzel makamın bereketinden ve rahmetinden hepimiz dualarımızla faydalanırız. Toplum olarak bu emaneti omuzlarımızda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada taşıyacağız." dedi.

Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen ise bu toprakları yurt kılan şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran da ülkenin her bir köşesinde canlarını bu toprak için feda eden şehitlerin mirasını ilelebet koruyacaklarını ifade etti.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise din, toprak ve bayrak uğruna her zaman şehit olmaya hazır olduklarını dile getirerek, şehitliğin kendileri için kutlu dava olduğunu kaydetti.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç de " Edirne'den, Kars'a, yavru vatan Kıbrıs'a kadar bizler bu memleketi kimseye vermedik, bundan sonrada vermeyeceğiz inşallah. Allah birliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Dernek başkanı Hakan Koç da 10 Şubat 1915 yılında yaşanan olaylarda askerlerin nasıl şehit düştüğünü anlatarak katılımcılara teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Adem Yılmaz tarafından yapılan duanın ardından, köy konağında misafirlere yemek ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA

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