Suşehri'nde 'Dersimi Seçiyorum' projesiyle 80 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi - Son Dakika
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Suşehri'nde 'Dersimi Seçiyorum' projesiyle 80 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi

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Suşehri\'nde \'Dersimi Seçiyorum\' projesiyle 80 öğrenciye Kur\'an-ı Kerim hediye edildi
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Suşehri'nde 'Dersimi Seçiyorum, Kur'an'ımı Alıyorum' projesi kapsamında Atatürk Ortaokulu'nda 80 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Din Hizmetleri Uzmanı Mustafa Can, hediyenin eğitime ve manevi gelişime katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Dersimi Seçiyorum, Kur'an'ımı Alıyorum" projesi kapsamında öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Suşehri Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Mustafa Can'ın öncülüğünde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Suşehri Şubesi, hayırseverler ve din gönüllüsü hocalarının katkılarıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Atatürk Ortaokulu'nda 80 öğrenciye Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Öğrencilerin heyecan ve mutluluğuna ortak olduklarını belirten Can, bu anlamlı hediyeyle eğitim hayatlarına ve manevi gelişimlerine büyük katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Can, programın gerçekleşmesine öncülük eden Suşehri Müftüsü Adem Yılmaz'a ve katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Suşehri'nde 'Dersimi Seçiyorum' projesiyle 80 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi - Son Dakika
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