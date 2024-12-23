Sivas'ın Suşehri ilçesinde evinde baygın halde bulunan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kadının eşi gözaltına alındı.
Taşköprü Mahallesi'nde T.Ö. (40) uyandırmak istediği eşi G.Ö'nün (33) tepki vermemesi üzerine durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince bilinci kapalı olarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi G.Ö. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
G.Ö'nün cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderilirken, ölümün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri eşi T.Ö'yü gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Evinde baygın bulunan kadın hayatını kaybetti, eşi gözaltına alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?