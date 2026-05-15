Suşehri'nde Sağanak Taşkınları Tarımı Vurdu

15.05.2026 16:00
Suşehri'nde sağanak sonrası taşkınlar seraları ve tarımı etkiledi, yollar ulaşıma kapandı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan taşkınlar sonucu seralar ve tarım arazileri zarar gördü, arı kovanları su altında kaldı, bazı köy yollarında ulaşım aksadı.

Suşehri ilçesinde Kılıçkaya Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasının ardından dün itibarıyla dolu savaklarından Kelkit Çayı'na su bırakıldı. Sağanağın da etkisiyle çayın geçtiği Türkmenler, Karaağaç, Güneyli, Yelkesen ve Çakırlı köylerinde taşkın meydana geldi. Köylerin yollarında çamur birikintisi oluşurken ulaşımda aksamalar yaşandı. Taşkın suları nedeniyle ilçede çok sayıda tarım arazisi ve sera zarar gördü. Bölgede derelerin de taşması ile Hakan Gül'e ait sera ve bahçelerde dikili domates ve salatalık fidelerinde zarar oluştu. Ulaşımda aksama yaşanan köy yollarında ekipler temizlik çalışması başlattı. Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

'15 DÖNÜM ALANIMIZ SU ALTINDA KALDI'

Tarla ve serasında zarar oluştuğunu söyleyen çiftçi Hakan Gül, "Yağmurun artmasıyla birlikte dün akşam saatlerinde çaydan taşan su sonrası 6 dönüme yakın kapalı alanımız tamamen sel altında kaldı. 15 dönüme yakın da açık alanımız su altında kaldı. Aşağıda bulunan mandıramız da aynı şekilde zarar gördü. Bu derenin ıslahı için görüşmüştük ama çalışma yapılmadı. O ırmak taştı ve sonuç bu. Şu an hasar tespit çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kelkit Çayı'nın taşmasıyla Koyulhisar ilçesi Yukarıkale Mahallesi Koyrası mevkisinde Sönmez Kalender'e ait arı kovanları da su altında kaldı. Kovanlar da sel nedeniyle zarar gördü.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
