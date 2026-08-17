Suşehri'nde Ülkü Ocakları Konseri - Son Dakika
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Suşehri'nde Ülkü Ocakları Konseri

Suşehri\'nde Ülkü Ocakları Konseri
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Sivas Suşehri'nde Ülkü Ocakları konser düzenledi. MHP Milletvekili Özyürek şehit yakınları ve gazilere sahip çıktıklarını belirtti. Belediye Başkanı Kayaoğlu da teşekkür etti. Konserde Ali Kınık sahne aldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından konser programı gerçekleştirildi.

Eski halk pazarı alanında düzenlenen konserde konuşan MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise Ülkü Ocaklarının Suşehri gençliğine her zaman destek verdiğini belirterek, İlçe Başkanı Uğur Akbulut ve yönetimine teşekkür etti.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Sivas İl Başkanı Bahadır Gökmen de konserin yapılmasına destek veren Belediye Başkanı Kayaoğlu ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı Akbulut'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Erbaa Kent Orkestrası ile Erbaa Belediyesi Korosu müzik dinletisi sundu, ardından Ali Kınık sahne aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suşehri'nde Ülkü Ocakları Konseri - Son Dakika

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