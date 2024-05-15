ŞUSKİ Genel Müdürü: İçme suyunda koku ve çamurlu su iddiaları doğru değil - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ŞUSKİ Genel Müdürü: İçme suyunda koku ve çamurlu su iddiaları doğru değil

ŞUSKİ Genel Müdürü: İçme suyunda koku ve çamurlu su iddiaları doğru değil

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürü Emin İzol, içme suyunda koku olduğu, musluklardan çamurlu su aktığı iddialarının doğru olmadığını belirtti. İzol, suyun kalitesinin iyi olduğunu ve vatandaşların gönül rahatlığıyla içebileceğini söyledi. Lokal bir arıza olabileceğini ifade eden İzol, sabotaj ihtimalinin olmadığını da kaydetti.

15.05.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürü Emin İzol, içme suyunda koku olduğu, musluklardan çamurlu su aktığı iddialarına ilişkin, "Lokal bir arıza olmuş olabilir. Şebeke suyu musluğa karışmış olabilir. Ona bir şey demiyorum ama vatandaşlarımız müsterih olsunlar, herhangi bir kirlilik problemi yok." dedi.

İzol, merkez Haliliye ilçesindeki arıtma tesisini gezdirdiği basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şanlıurfa merkezine günlük 300-350 bin metreküp suyu arıtıp sunduklarını söyledi.

Sularda bir sorun olmadığını ifade eden İzol, şöyle konuştu:

"Bir sorun yok. Koku problemi de yok. Geçmişte oldu, koku problemi vardı. Koku problemini biz aktif karbon sistemimizi devreye koyarak minimize ettik. Şu anda yok denecek kadar bir koku var. Vatandaşlarımız bu suyu gönül rahatlığıyla içebilirler. Şanlıurfa'nın suyu çok güzel. Şu anda şaşal dediğimiz paketlenmiş sulardan da daha iyi bir suya sahip olduğumuzu söyleyebilirim."

İzol, musluklardan çamurlu su aktığı yönündeki soru üzerine de "50 bin metreküplük bir depomuz var. Oradan da 16 depomuz ve 8 terfi istasyonumuza gönderiyoruz. Belki o bölgelerde lokal bir arıza olmuş olabilir. Şebeke suyu musluğa karışmış olabilir. Ona bir şey demiyorum ama vatandaşlarımız müsterih olsunlar, herhangi bir kirlilik problemi yok. Lokal olarak olabilir. Ona bir şey diyemiyorum. O da arızadan kaynaklı olabilir." ifadelerini kullandı.

Emin İzol, sabotaj ihtimalinin olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Emin İzol, Şanlıurfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞUSKİ Genel Müdürü: İçme suyunda koku ve çamurlu su iddiaları doğru değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:06:33. #1.13#
SON DAKİKA: ŞUSKİ Genel Müdürü: İçme suyunda koku ve çamurlu su iddiaları doğru değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement